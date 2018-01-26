Mardin'de Sigara Kaçakçıları Yakalandı
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Mardin'de Sigara Kaçakçıları Yakalandı

Mardin genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin'de Sigara Kaçakçıları Yakalandı

Mardin genelinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; il genelinde 'Sigara Kaçakçılığının Önlenmesine' yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile yapılan yol uygulamaları sırasında durdurulan araçlar içerisinde yapılan aramalarda; 3 araç içerisinde gümrük kaçağı toplam 17 bin 550 paket sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, araç sürücüsü 3 şahısın gözaltına alınarak hakkında gerekli yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - MARDİN

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