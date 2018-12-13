Mardin'de Şiddetli Yağış
Mardin'in Ömerli ilçesinde yağış dolayısıyla kamyonet ile öğrenci servisinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde yağış dolayısıyla kamyonet ile öğrenci servisinde mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, aşırı yağış dolayısıyla Ömerli ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Sivritepe sapağındaki tali yolu su bastı.
Biriken suda 47 S 0299 plakalı servis aracında sürücü ile 6 öğrenci mahsur kaldı. Durumun iletilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu halat bağlanan servis çıkarıldı.
Aynı bölgede kamyonette mahsur kalan 2 kişi de itfaiyenin merdiven aracıyla tahliye edildi.