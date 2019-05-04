Mardin'de Şiddetli Sağanak Sel ve Su Baskınlarına Neden Oldu

Mardin'de dün gece etkili olan şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

Kızıltepe ilçesinde yaklaşık 13 iş yeri su altında kalırken, tarım fuarındaki stantlar da sulardan etkilendi. Artuklu ilçesine bağlı 4 evde yaşanan su baskını nedeniyle çökme riski oluşurken, vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımları ile evleri ve iş yerlerindeki suları tahliye etti.

Yağışların bugün de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - MARDİN

Kaynak: İHA