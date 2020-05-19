Mardin'de sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
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Mardin'de sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de kımızı mercimek hasadına başlandı.

Mardin'de sezonun ilk mercimek hasadı yapıldı
19.05.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:36

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de kımızı mercimek hasadına başlandı.

Dönüm başına yaklaşık 200 kilogram ürün alınan mercimeğin, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde müzayede kurulmadan, ambar başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak satışı yapıldı. İlk ürünün kilogramı 4,1 liradan alıcı buldu.

Hububat ve Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin ovasında kırmızı mercimeğin hasadına başladıklarını söyledi.

Dünyanın en kaliteli mercimeğinin Mezopotamya topraklarında yetiştiğini belirten Öter, yıllar önce mercimeğin ana vatanının bu topraklar olduğunu ve dünyaya buradan yayıldığını kaydetti.

Tekrar aynı noktaya ulaşması ve mercimeğin cazibe ürün olması için destek beklediklerini aktaran Öter, şöyle konuştu:

"Bakliyat içerisinde etten sonra en çok protein ve besin değeri barındıran kırmızı mercimektir. Kırmızı mercimek ekildiği toprağı tedavi de ediyor. Ekildiği yerde kimyevi gübreye gerek yok. Aynı zamanda toprağa azot bırakıyor. Mercimekten sonraki sene onun yerine buğday veya arpa ekilecekse mercimeğin toprağa bıraktığı doğal azotla ürünler yetişebiliyor. Yani toprağımızı, milli servetimizi kimyevi ve suni gübrelerden korumuş oluyoruz. Mercimek ve nohut değerli ürünlerdir, besin kaynağı ve protein deposudur. Bu yıl dönüm başına 160 ile 200 kilogram arasında verim alındı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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