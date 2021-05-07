Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu
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Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu

Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden olan Mardin'de arpa hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden olan Mardin'de arpa hasadına başlandı. Geçen yıla oranla kuraklık nedeniyle dönüm başına yüzde 70 verim kaybı yaşanan sezonda, yeni mahsul arpa kilosu 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu.

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Konuk köyünde çiftçi Ahmet Doyuran, 35 dönümde 3 bin 420 kilogram arpa üretti. Geçen yıla oranla dönüm başına yaklaşık yüzde 70 verim kaybının yaşandığı arpa, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde satışa sunuldu. Korona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak müzayede yapılmadan açık alanda satışa sunulan arpa, kilosu 2 lira 5 kuruştan Hububat Ticaret Merkezi esnaflarından Ramazan Gür tarafından satın alındı.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, yaptığı açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarında ilk arpa hasadının kuraklık nedeniyle verimsiz başladığını söyledi. Geçen sene ilk arpa hasadının 14 Mayıs'ta gerçekleştiğini belirten Öter, "Bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle daha erken hasat yapıldı. Geçen sene devletin açıkladığı arpa alım fiyatı kilogram başına 1,275 liraydı. Hububat merkezimizde ise 1,320 liradan işlem görmüştü. Yine geçen sene aynı köyde dönüm başına 400 kilogram verim ve yüksek kalitede arpa üretimi gerçekleşmişti. Maalesef bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle verimin yanı sıra kalitenin de düşük olması, başta çiftçilerimiz, tarım sanayimiz ve bölge ekonomimiz açısından çok ciddi kayıptır" dedi. - MARDİN

Mardin'de sezonun ilk arpası 2 lira 5 kuruştan alıcı buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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