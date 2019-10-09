Mardin'de seyir halindeki pamuk yüklü tır yandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeyken alev alan pamuk yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeyken alev alan pamuk yüklü tır kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Doğan Gündüz idaresindeki 47 AAF 565 plakalı pamuk yüklü tır, Nusaybin-Cizre kara yolunun Çığır köy mevkisinde alev aldı.
Alevleri fark eden Gündüz, yol kenarına çektiği tırdan indi.
Nusaybin ve Şırnak'ın İdil Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında pamuklar yandı, tır kullanılamaz hale geldi.