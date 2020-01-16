Mardin'de seyir halindeki otomobil yandı

16.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:36

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Artuklu-Kızıltepe kara yolunda seyir halinde olan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 02 HL 692 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA