Mardin'de seyir halindeki otomobil alev aldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 EL 123 plakalı otomobil ilçenin 13 Mart Mahallesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü durdurduğu otomobilden indi.

Yangına müdahale eden çevredeki esnafın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz