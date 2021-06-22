Mardin'de seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki çocuğun görüntüsü kameraya yansıdı
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Mardin'de seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki çocuğun görüntüsü kameraya yansıdı

Mardin'de seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki çocuğun görüntüsü kameraya yansıdı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki araçların arasında kalan çocuğun fark edilmesi ve otobüse bindirilme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki araçların arasında kalan çocuğun fark edilmesi ve otobüse bindirilme anı otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin Kızıltepe kara yolunda özel halk otobüsü şoförü Hadi Aras seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki araçların arasında kalan 5 yaşındaki kız çocuğu fark etti.

Otobüsü durduran Aras, son anda bir aracın altında kalmaktan kurtulan kız çocuğunu otobüse bindirdi.

Aras, ailesini bularak çocuğu teslim etti.

Seyir halindeki araçların arasında kalan çocuğun fark edilmesi ve otobüse bindirilme anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoföre plaket

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da sürücü Aras'ı kabul ederek plaketle ödüllendirdi.

Şoför Aras'ın gösterdiği duyarlı davranışın örnek teşkil ettiğini dile getiren Demirtaş, "Geç vakitlerde yolda bir çocuğa rastlıyor. Arabasını durduruyor. Çocuğun anne babasının nerede olduğunu öğreniyor ve çocuğu götürüp annesine teslim ediyor. Bu davranışı gerçekten çok takdir ettim. Tebrik ediyorum." dedi.

Çocuğu ailesine sağ salim teslim etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Aras ise saat 21.30 civarında eve gittiği sırada yolun ortasında 5 yaşında küçük bir çocuk gördüğünü belirtti.

Aras, "Önümdeki araç durmadı. Ama ben durdum. Yolu kapattım. Çocuğu aldık ve ailesine teslim ettik. Kara yolunda 5 yaşındaki çocuğu kurtardığımız için Allah'a şükür mutluyuz. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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