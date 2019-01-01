Mardin'de sevkiyat hareketliliği

MARDİN - Sınır birliklerine takviye için gönderilen askeri konvoylar Mardin'den yeni yıla sayılı dakikalar kala geçişlerini tamamladı. Diyarbakır ve Midyat karayolu sınır birliklerine tank sevkiyatı ve kirpiler ile geçiş yapan askeri konvoy trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Mardin'de yeni yıla dakikalar kala geçiş yapan askeri birlikler, kontrol noktalarında görev yapan polis ve askerlere uzun uzun kornalara basarak yeni yıllarını kutladı. Mardin'de yoğun askeri sevkiyat hareketliliği sürüyor.

Kaynak: İHA