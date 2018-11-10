Mardin'de Servis ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarihi ipek yolunda Özgür Yurt yönetimindeki 47 DE 854 plakalı otomobil ile ailesi ile birlikte Nusaybin istikametinde gitmekte olan 47 PT 395 plakalı İlhan Kesen'in kullandığı servis aracı çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN