Mardin'de serinlemek için çaya giren genç boğuldu Mardin'in Midyat ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğuldu.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği Beyazsu Çayı'nda boğuldu. Alınan bilgiye göre, askerden yeni gelen Musa Atuğ (21), Beyazsu Çayı'na girerek serinlemek istedi. Akıntıya kapılan Atuğ, yakınlarının yardımıyla sudan çıkartılıp Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Atuğ, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastaneye gelen Atuğ'un yakınları sinir krizi geçirdi. Kaynak: AA