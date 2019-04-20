Mardin'de Seminer

Anadolu Ebeler Derneği tarafından Mardin İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle annelere yönelik "Ana Karnından Ana Kucağına Ebelik Eğitimi" konulu seminer verildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi konferans salonunda Gebe Okulları İl Koordinatörü Gülistan Aydoğan'ın koordinatörlüğünde düzenlenen seminerde annelere, çeşitli konularda eğitim verildi.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, eğitimcilere teşekkür ederek, çalışmanın verimli geçtiğini belirtti.

Yavuz, "Organizasyonun temel amacı, farklı coğrafyalarda yaşayan anne ve anne adaylarını gebelik, doğuma hazırlık, lohusalık, emzirme ve yeni doğan bebek bakımı hakkında bilgilendirmek ve onların deneyimlerine katkı sağlamaktır." dedi.

Kaynak: AA