Mardin'de Selden Etkilenen Turistleri İtfaiye Kurtardı

Mardin'de selden etkilenen turistleri itfaiye kurtardı

MARDİN'de bir haftadan beri devam eden sağanak yağışlar bir çok ev işyerini su altında bırakırken, Savur ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle bir eve sığınan turist kafilesini çağırdıkları itfaiye ekipleri evden çıkırttı. Kızıltepe ilçesinde ise sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi, burada da bir çok ev ve işyerini yağmur suları bastı.

Savur ilçesine bağlı Dereiçi köyünü ziyaret eden bir grup yerli turist, aniden bastıran yağmurdan dolayı sığındıkları evden mahsur kaldı. Turistlerin itfaiye ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evden çıkarıldı. İtfayi ekipleri turustleri evden kurtarırken bu anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Kızıltepe ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış çarşı merkezinde adeta sele dönüştü. Yağmur suları bir çok ev ve işyerini basarken, bazı araçlar suların içinde mahsur kaldı. Bazı yaşlılar vatandaşlar tarafından sırtlanarak yolun karşı tarafına geçirilirken, esnaf, yetkililere çağrıda bulunarak, altyapı yetersizliğine bir an önce bir çözüm bulunmasını istedi. İtfaiye ekipleri ise, suların tahliyesi için çalıştıkları görülürken, selde şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Derik ilçesine bağlı Kovanlı Köyünde ise, yaşanan selden dolayı da 20'ye yakın küçük baş hayvan telef olduğu belirtildi.