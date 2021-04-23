Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
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Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Yaşam

Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehit Gazi ve Terör Mağdurları Başkanı Hatice Turan Kandemir, babasıyla aynı tarihte şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in çocuklarını ziyaret edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

MARDİN - Mardin 15 Temmuz Demokrasi Şehit Gazi ve Terör Mağdurları Başkanı Hatice Turan Kandemir, babasıyla aynı tarihte şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in çocuklarını ziyaret edip 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 13 Eylül 2019'da PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 37 yaşında güvenlik korucusu Abdullatif Emen şehit oldu. Emen'in çocukları Bünyamin ve Melek, babalarının mezarını ziyaret edecekken 15 Temmuz Demokrasi Şehit Gazi ve Terör Mağdurları Başkanı Hatice Turan Kandemir'in sürpriz ziyaretiyle karşılaştılar. Bugünü, daha anlamlı olması için şehit Abdullatif Emen'in çocuklarıyla beraber geçirmek istediklerini belirten Kandemir, "Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda ulu önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere çocuklarımız çok mutlu oldular. Mezara gidip babalarını ziyaret edeceklerdi. Bizim getirdiğimiz araba onların çok hoşuna gitti çok mutlu oldu çocuklarımız. Onların bu mutluluklarına vesile olduğumuz için bizlerde mutlu olduk. Şehit çocuklarımız, şehitlerimizin bizlere emaneti. Onlara sahip çıkalım. Sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz" dedi.

Şehidin Eşi Selma Emen de bugün çocukları ziyaret edip mutlu ettiği için Başkan Hatice Kandemir'e teşekkür etti.

Daha sonra çocuklarla birlikte şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in kabri ziyaret edilerek dualar okundu. Şehidin oğlu Bünyamin Emen babasını asker selamı ile selamladı.

Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Mardin'de şehit çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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