Mardin'de şehit babasından İçişleri Bakanı Soylu'ya destek

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun babası Hüseyin Gözenoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Mardin'in Midyat ilçesinde oturan şehit babası Gözenoğlu, yaptığı açıklamada, şehit babası olarak İçişleri Bakanı Soylu'ya TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma için teşekkür etti.

"Kendisi her zaman şehitlerimizin umudu olmuştur ve olmaya devam edecektir. Her hamlesi ile biz şehit ailelerini bir nebze de olsa teselli ediyor." diyen Gözenoğlu, HDP milletvekillerinin şehitler için başsağlığı dilemediğini, bölge insanına sahip çıkmadığını söyledi.

Gözenoğlu, şöyle devam etti:

"Bu paraların gerçekten kayyum belediyelerinden önce Kandil'e şuna buna çarçur dildiğini gördük. Onun için bu konuda Sayın Bakanımızın meclisteki sözleri çok kıymetli ve çok anlamlı. O, 'Oh' çekerken bütün şehit aileleri Kürt, Türk olsun tüm herkes kendi evinde gerçekten derinden 'oh'lar çekmiş olduk."

Soylu, konuşmasında, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol