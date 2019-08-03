Mardin'de şehit asker için tören

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı için tören düzenlendi.

Şehit Kıratlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Nusaybin Yamanlar Komando Tabur Komutanlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene 50 günlük bebeği Elçin ile katılan şehit eşi Nursen Kıratlı ve şehidin aynı saldırıda yaralanan silah arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu şehit yakınlarını teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından şehit Kıratlı'nın naaşı, silah arkadaşlarının omzunda askeri helikoptere konularak, memleketi Elazığ'a uğurlandı.

Törene, Vali Yaman'ın yanı sıra Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu ile Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de katıldı.

Dün, Günyurdu Mahallesi Dibek bölgesinde yol inşaatı güvenliğini sağlayan askerlere PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, 1 asker şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA