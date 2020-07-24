"Mardin'de sebze yetişmez" algısını kırarak atıl arazide 1500 ton domates, biber yetiştirdi
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"Mardin'de sebze yetişmez" algısını kırarak atıl arazide 1500 ton domates, biber yetiştirdi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/FURKAN GÜNEŞ - Bursa'dan memleketi Mardin'e 4 yıl önce dönen Murat Abak, sebze üretimi ile atıl araziyi canlandırdı, yöre halkına istihdam sağladı.

24.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:44

HALİL İBRAHİM SİNCAR/FURKAN GÜNEŞ - Bursa'dan memleketi Mardin'e 4 yıl önce dönen Murat Abak, sebze üretimi ile atıl araziyi canlandırdı, yöre halkına istihdam sağladı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 yıl çiftçilik yapan Abak, 4 yıl önce Mardin'e döndü. Doğduğu kırsal Eroğlu Mahallesi'nde geçen sene tarımsal üretim yapma kararı alan Abak, mahalledeki 35 dönüm araziye deneme amaçlı domates, biber ve patlıcan ekti.

Abak, iyi verim alınca bu kez Ortaköy Mahallesi'nde büyük bölümü taşlı, çakıllı 200 dönüm alanda üretime devam etti.

Tarımsal üretimde 25 kişiyi de istihdam eden Abak bu yıl 1500 ton rekolte bekliyor.

"Çok iyi kalite ve verim aldık"

Abak, AA muhabirine, bölgede sebzeciliği yaygınlaştırmayı amaçladığını söyledi.

Nusaybin yolundaki 200 dönüm alanın 80 dönümünde hasada başladıklarını hatırlatan Abak, "Bölgemizde sebze üretimi yaygın değil. Şu anda 1500 tonun üzerinde sebze hasadı bekliyoruz. 17 çeşit biber, birkaç çeşit domates ve patlıcan ektik. İyi uyum sağlamış durumda. Suyun, toprağın kalitesi çok iyi. Bu nedenle ürettiğimiz sebzenin de tadı ve kalitesi çok iyi." dedi.

Bursa'da edindiği tecrübelerini memleketinde uygulamaya başladığını anlatan Abak, "Mardin'de biber, domates patlıcan yetiştirmek zor" tezini çürüttüklerini dile getirdi.

Çok iyi kalite ve verim aldıklarının altını çizen Abak, "Çiftçilerimiz ziyaret ediyor, yerinde görüyor, kendileri de sebze üretimi yapmak istiyor. Desteklediğimiz çiftçiler de var." ifadelerini kullandı.

Abak, üretim yaptığı arazinin taşlı ve çakıllı olduğuna işaret ederek, bazı yerlerinde buğday bazı yerlerinde mısır ekildiğini ancak bu tür yerlerde sebzecilik yapılmasını önerdiklerini aktardı.

Yüksek, çakıllı ve taşlı alanlarda sebzeciliğin yapılabildiğini dile getiren Abak, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sunmayı arzu ettiğini bildirdi.

Abak, sebze üretiminde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekerek, "Çapa, fide dikimi, gübreleme ve hasadı köylümüz ile yaptık. Yetmediğinde çevreden de destek alıyoruz. İstihdam sağladığımız kişilere eğitim de verdik. 7 ay boyunca günde ortalama 25 kişi istihdam ediliyor. Hasada girdiğimizde ise bu sayı 50-60'a çıkıyor." diye konuştu.

Murat Abak'ın eşi Sadiye Demir Abak da 30 yıldır eşine destek olduğunu, çocukları ile tarlada çalıştıklarını söyledi.

Verimli topraklarda güzel ürünler elde ettiklerini belirten Abak, "Eşim, çocuklarım ve işçilerle tarlada çalışıyoruz. Eşime çok güveniyordum. Bu işte çok başarılı. Allah'a şükür işimiz iyi gidiyor. Ailece üretime, istihdama katkıda bulunduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Ekmeğimizi çıkarıyoruz"

Sebze üretimi ile istihdama kavuşanlardan Ronayi Kapan (50) ise daha önce çocuklarının başka illere gidip çalıştıklarını söyledi.

Şimdi ise tarlada domates, biber ve patlıcan toplayarak ekmeklerini kazandıklarını dile getiren Kapan, "4 çocuğum şu an burada. Bir çocuğum evde. O rahatsızlandığı için yerine ben geldim. Babalarıyla 5 çocuğum burada çalışıyor. Daha önce 5-6 ay başka memlekette kalıyorlardı, onları göremiyordum, ne yaptıklarını bilmiyordum. Şimdi sabah gidip akşam eve geliyorlar." ifadesini kullandı.

Sevda Öger de aldıkları eğitimin ardından tarlada sebze hasadına başladıklarını belirtti.

Daha önce çalışmadığını, burada aldığı eğitimle istihdama kavuştuğunu anlatan Öger, "Biber, domates ve patlıcan hasadı yapıyoruz. Ekmeğimizi çıkarıyoruz. Murat ağabeyimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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