Mardin'de Sebze Hali ve Marketlere Fiyat Denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve ve sebze hali ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Son dönemlerde artan meyve ve sebze fiyatlarının önüne geçmek isteyen Mardin Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personeli ile birlikte denetime çıkan belediye yetkilileri, meyve ve sebze hali ile marketlerde incelemelerde bulundu.

"Fiyat artışlarını hassasiyetle inceliyoruz"

Yapılan denetim ile ilgili bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, vatandaşların sebze ve meyvedeki haksız fiyat artışlarından etkilenmemesi için denetimleri aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi. Vali Yaman, "Amacımız hemşehrilerimizin haksız zamlarla karşılaşmamasıdır. Bu konuda denetimlere önem veriyoruz. Ülkemiz genelinde son zamanlarda özellikle sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllara nazaran yüksek fiyatları görmekteyiz. Şu günlerde sürekli gündemde olan fiyatlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz de hassasiyetle çalışmaktadır. Biz de yerel yönetim olarak yapılan çağrılara kulak vererek gerekli çalışmaları başlattık. Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personelimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırdık" dedi.

Denetimler devam edecek

Denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Vali Yaman, şöyle devam etti:

"İl merkezimizdeki denetimler gibi ilçe meyve ve sebze halleri ve marketlerinde de çalışmalarımız olacak. Biz bu konuda hassas bir şekilde çalışacağız. Hemşehrilerimizin bu artışlardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızın da bizlere gördükleri olumsuzlukları bildirmeleri hususunda anlayış beklemekteyiz." - MARDİN

Kaynak: İHA