Mardin'de sebze hali ve marketler denetlendi

Mardin'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte meyve ve sebze hali ve marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü ve Defterdarlık personellerinin katılımıyla sebze halinde ve marketlerdeki sebze ve meyvelerdeki fiyatlar denetlendi. Sabahın erken saatlerinde yapılan hal giriş fiyatları ve market fiyatları karşılaştırıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Amacımız hemşehrilerimizin haksız zamlarla karşılaşmamasıdır. Ülkemiz genelinde son zamanlarda özellikle sebze fiyatlarında geçtiğimiz yıllara nazaran yüksek fiyatları görmekteyiz. Şu günlerde sürekli gündemde olan fiyatlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz de hassasiyetle çalışmaktadır. Biz de yerel yönetim olarak yapılan çağrılara kulak vererek gerekli çalışmaları başlattık. Ticaret İl Müdürlüğümüz ve Defterdarlık personelimizin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırdık dedi.

'DENETİMLER DEVAM EDECEK'

Denetimlerin artarak devam edeceğine dile getiren Vali Yaman, İl merkezimizdeki denetimler gibi ilçe meyve ve sebze halleri ve marketlerinde de çalışmalarımız olacak. Biz bu konuda hassas bir şekilde çalışacağız. Hemşehrilerimizin bu artışlardan olumsuz şekilde etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Vatandaşlarımızın da bizlere gördükleri olumsuzlukları bildirmeleri hususunda anlayış beklemekteyiz diye konuştu.

Kaynak: DHA