Mardin'de Satranç Müsabakaları Sona Erdi

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği Okullar Arası minikler, yıldızlar ve gençler Satranç İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Turnuvaya 64 okul 72 takım ve yaklaşık 350 sporcunun katıldı, Mardin Gençlik Merkezi Spor Salonunda oynanan müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Düzenlenen müsabakalar sonucunda dereceye giren Okullar ödüllerini Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ'dan aldılar. - MARDİN