Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

MARDİN'in Merkez Artuklu ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

MARDİN'in Merkez Artuklu ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Mardin'in Artuklu ilçesi Akıncılar mevkiinde meydana geldi. 40 DK 172 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Artuklu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
CHP'li belediye başkanı korku dolu anları anlattı: Saldırıdan beni etrafıma kenetlenen halk korudu
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Şişli'de asayiş denetimi yapıldı
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Uçuruma yuvarlanan otomobilin içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Boris Johnson Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:41:34. #1.16#

title