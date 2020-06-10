Mardin'de saman yığınında çıkan yangın söndürüldü Mardin'in Nusaybin ilçesinde saman yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde saman yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hasantepe Mahallesinde boş arazide bulunan Ahmet Eren'e ait saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında 70 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Bakacık mahallesinde çıkan yangında ise 8 ton saman yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA