Mardin'de salgın sürecindeki dördüncü cuma namazı kılındı Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Müftülüğünce belirlenen alanlarda sosyal mesafeye uyularak dördüncü cuma namazı kılındı.

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İl Müftülüğünce belirlenen alanlarda sosyal mesafeye uyularak dördüncü cuma namazı kılındı.

Sadık Yay Camisi'ne gelen vatandaşlara Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından dezenfekte ve tek kullanımlık namazlık dağıtıldı. Görevli sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlara, sosyal mesafe kuralı hatırlatılarak namaz kılınacak alana alındı.

Yanlarında namazlık getiren vatandaşlar ise maskelerini takarak gösterilen yerlerde namaz kıldı.

Kılınan namazın ardından dua edildi.

Kaynak: AA