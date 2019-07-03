Mardin'de saldırıya uğrayan doktor çifte destek eylemi

MARDİN Devlet Hastanesi'nde görevli doktorlar Davut Sakız ve eşi Ayşe Sakız'ın hastanedeki tedavileri sürerken, sağlıkçılardan saldırıya tepki geldi. Mardin Sağlık Sen Şubesi ve Aile Hekimleri Derneği öncülüğünde bir araya gelen sağlıkçılar, yaptıkları basın açıklamasıyla saldırıyı kınadı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Artuklu ilçesinde meydana geldi. Mardin Devlet Hastanesi Endokrin bölümünde görevli uzman doktor Davut Sakız ve eşi enfeksiyon uzmanı Ayşe Sakız, 06 BHA 955 plakalı otomobillerini park edip, indi. Bu sırada, 10 gün önce hastaneye gelen, Davut Sakız'ın muayene ettiği, ancak tahlil sonuçlarında bulguya rastlamadığı için rapor verilmeyen Cebrail B. (28) ve ismi öğrenilemeyen kişi, 06 DL 5909 plakalı otomobilden inip, çifte saldırdı. Yaralanan Sakız çifti, hastanede tedaviye alınırken, şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan saldırıyı gerçekleştiren Cebrail B. ve yanındaki kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN MESLEKTAŞLARINA DESTEK EYLEMİ

Saldırıya tepki gösteren Mardin Sağlık-Sen Şubesi ve Aile Hekimleri Derneği üyeleri, hastane önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı basın açıklamasını, Sağlı- Sen Şube Başkanı Dr. Mehmet Selim Ünverdi okudu. Ünverdi, sağlık çalışanına şiddetin topluma karşı yapılmış utanç verici bir durum olduğunu ifade etti. Sağlık hizmetlerinin kamu adına sunulan bir hizmet olduğunu ve sağlık çalışanlarının da kamu hizmeti sunduğunu anlatan Ünverdi, şunları söyledi:

"Sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu hizmetine karşı yapılmış bir eylemdir. Sağlık çalışanına şiddet, topluma karşı yapılmış utanç verici bir durumdur. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli bir sorundur. Sağlıkta yaşanan şiddete yol açan temel nedenler ortadan kaldırılmadan, koruyucu, önleyici çözümler bulunmadan, sorunla başa çıkabilmiş ülkelerdeki birikime bakılmadan şiddet sonrası güvenlik temelli ya da kınamacı yaklaşımlarla yetinerek bu sorun çözülemez. Çözüm için kamuoyu ve kamu otoritesi bir araya gelmelidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda sorunun temeline inilmeli, gerekli adımlar atılmalı, aktif yaklaşımlar sergilenerek gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Bu vesileyle, Mardin Devlet Hastanesi'nde, uygunsuz ilaç raporu isteyen hastaya ilaç yazmayacağını söyleyen çalışma arkadaşımız Uz. Dr. Davut Sakız ile eşi Uz. Dr. Ayşe Sakız'ın darp edildiği menfur saldırıyı, üyelerimiz ve tüm sağlık çalışanları adına kınıyor ve bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."

SALDIRGANLARIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Bu arada, doktor çift, Ayşe ve Davut Sakız'ın Mardin Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Saldırganların ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Kaynak: DHA

- Mardin