Mardin'de Saldırı Hazırlığındaki 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'de Saldırı Hazırlığındaki 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin’nin Nusaybin ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Mardin'de Saldırı Hazırlığındaki 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mardin/Nusaybin'de, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 terörist, meşru savunma hakkı kapsamında yapılan atışlar neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA

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