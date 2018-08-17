Mardin'de Saldırı Hazırlığındaki 1 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Mardin/Nusaybin'de, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 1 terörist, meşru savunma hakkı kapsamında yapılan atışlar neticesinde etkisiz hale getirilmiştir" denildi. - ANKARA