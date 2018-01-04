Mardin'de Sahte Belge Düzenleyenler Tutuklandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde sahte belge düzenleyen 2 kişi tutuklandı.



Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip neticesinde ülkemizde ikamet eden Suriyeli şahıslara organize ve sistematik biçimde, sahte Suriye ehliyeti, sahte Suriye nüfus cüzdanı, sahte Suriye pasaportu, sahte Suriye evlilik cüzdanı, düzenleyen biri Türk vatandaşı 6 şüpheli tespit edilmiş, Mardin ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonun devamında sahte belgelerin tanzim edildiği legal görünümlü illegal işyerlerinde yapılan aramalar neticesinde, sahte kimlik belgeleri, sahte pasaportlar, belge basımında kullanılan kağıtlar ele geçirilmiştir. Bahse konu şahıslar adliyeye sevk edilmiş, 4 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kalmış, 2 şüpheli tutuklanmıştır" denildi. - MARDİN