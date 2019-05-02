Mardin'de Sağlık Personeline İletişim Eğitimi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık personeline iletişim eğitimi veriliyor.

İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, verilen eğitimden il ve ilçe sağlık müdürlüğü personelerinin faydalanacağını belirtti.



İletişimin fiziksel ve sosyal varlığını sürdürmek isteyen, bu nedenle kendisiyle ve çevresiyle ilişkide bulunan insanla başladığını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:

"İnsan toplu halde yaşayan bir varlıktır. Dolayısıyla İletişim, toplumsal bir varlık olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve önemli bir boyutunu oluşturur. Toplum içinde yaşayan her insan, farkından olsun veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir. İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini, sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar. İletişimle insanlar birbirlerini anlarlar, sorunlarını paylaşırlar, problemlerine çözümler üretirler. Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır."

Kaynak: AA