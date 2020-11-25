Mardin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
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Mardin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

25.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:37
Mardin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Mardin'de korona virüs salgını sürecinde üstün gayret ve özverili çalışmalar sergileyen sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Mardin'de korona virüs salgını sürecinde üstün gayret ve özverili çalışmalar sergileyen sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi.

Mardin'de korona virüs salgınıyla müdahalede gecesini gündüzüne katarak, günlerce evlerinden, ailelerinden uzak kalarak bu mücadeleye öncülük eden kimi zaman da hayatlarını hiçe sayarak canla başla, fedakarca hastalara nefes olmaya çalışan sağlık çalışanları başarı belgesiyle ödüllendirdi. Salgının ilk günlerinden itibaren her alanda sağlık çalışanlarını destekleyen Vali Mahmut Demirtaş tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen ve korona virüs servisinde görev yapan sağlık personeline başarı belgesi verildi. Pandemi döneminde göstermiş oldukları fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle ve Valimiz Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde ilimiz genelinde salgınla müdahalemiz sürüyor. Bu süreçte hastalığın kontrol altında tutulması, hasta olanların tedavilerinin yapılabilmesi için mesai menfuru gözetmeksizin bu zor süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızı başarı belgesiyle ödüllendirdik. Üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı fedakar sağlık ordumuza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarımızın fedakarlığına bizlerde destek olmak, kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak adına maske, mesafe, temizlik kurallarından kesinlikle taviz vermeyelim. Korona virüs salgınından hep birlikte mücadele ederek zafer ile çıkabiliriz" dedi. - MARDİN

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Mardin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi
Mardin'de sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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