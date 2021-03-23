Mardin'de sağlık çalışanları adına hatıra olmanı oluşturuldu
Mardin'de Dünya Su Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Artuklu Üniversitesi kampüs alanında sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu.
Mardin'de Dünya Su Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Artuklu Üniversitesi kampüs alanında sağlık çalışanları adına hatıra ormanı oluşturuldu.
İl Sağlık Müdürlüğü, TEMA Vakfı Mardin İl Temsilciliği ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.
Fidan dikimi etkinliğine katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toplumun tüm kesimlerinden önemli destek gördüklerini, sağlık çalışanlarının hatırlanmasının onlara yalnız olmadıklarını hissettireceğini söyledi.
Yavuz, "Fidanların temini konusunda önemli katkı sunan TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kemal Aktürk, çevre düzenlemesi ve yer temininde büyük emek veren Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Gülcan Çiftiçioğlu, Şehit Öğretmen Necmi Karataş Özel Eğitim Okulu Müdürü Şerif Saruhan, down sendromlu çocuklara, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcı Ahmet Doğan'a, Uzman Dr. Ali Arıkan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz