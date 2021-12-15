Mardin'de sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kızıltepe ilçe otogarında aşı çalışmalarını sürdüren mobil ekipte yer alan sağlık görevlileri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendikleri fotoğrafları seçti.

Doktor Sinan Karadaş, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", spor kategorisinde Claudio Pasquazi'nin "Amansız takip" ve haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopteri pilotu" fotoğrafını oyladı.

Anestezi Teknikeri Deniz İnan Yıkılmaz da yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ve spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karesine oy verdi.

Doktor Karadaş, AA muhabirine, bütün fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Emeği geçen herkesi kutlayan Karadaş, "Doğa fotoğrafları da çok güzel. Fotoğrafları çok beğendim. Her fotoğraf birbirinden güzel." dedi.

Anestezi teknikeri Yıkılmaz da fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, emeği geçenleri kutladı.