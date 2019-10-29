29.10.2019 20:56

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)

SAĞANAK KIZILTEPE'DE DE YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan sağanak sonrası ana caddeler göle döndü. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda trafik zaman zaman kilitlenme noktasına gelirken, çok sayıda araç göle dönen yol nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerini su basarken, Tajdin Dündarkaya'ya ait 20 tavuk telef oldu. Dündarkaya, Yağmur yağmaya başladı. Yaklaşık 20 tavuğum telef oldu. Evimde bulunan bütün eşyalar su altında kaldı dedi.

Kaynak: DHA