29.10.2019 20:19

Mardin'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Mardin'de öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin ve ilçelerinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Bazı yollarda su birikintileri oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Trafikte uzun araç kuyrukların oluştuğu kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı evlerde ise su baskınları yaşandığı belirtildi.

Kaynak: DHA