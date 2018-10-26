Mardin'de Sağanak Yağış Sonrası Yollar Göle Döndü, Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Mardin'de sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

MARDİN - Sağanak yağış sonrası evleri ve iş yerlerini su bastı. İtfaiye erleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak yağış sonrası itfaiye erleri Mardin ve ilçelerde baskından zarar gören iş yeri ve evlerde su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin'de sabah saatlerinde başlayan yağmur,, akşam saatlerinde sağanağa dönüşmesinin ardından kentte su baskınları meydana geldi. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak sağış sonrası onlarca iş yeri, ev ve araç sular altında kaldı.

Edinilen bilgilere göre Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi 70 kişilik ekip ile su baskını yaşanan alanlara müdahale ediyor. İtfaiye erleri 70 kişilik ekip ile Artuklu, Midyat, Derik, Kızıltepe ilçelerinde su baskınların mağdur olan vatandaşların imdadına koşarken şu ana kadar yaklaşık 60 olaya müdahale edildiği öğrenildi.

Öte yandan Gökçe mahallesinde çok sayıda evi su bastığı öğrenilirken, Kabala, Yeni yol, Ravza caddesinde İtfaiye erleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bazı bölgelerde yükselen su seviyesi bazı araçların sular içinde kalmasına neden oldu. Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye sahada su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyor. Yağış ve toprak kayması nedeni ile geçici olarak kapanan Midyat Mardin yolu yeniden trafiğe açıldı. İtfaiye erleri bir çok ev tahliyesinde 1 metreyi geçen suların içinde tahliye çalışmalarını sürdürüyor.