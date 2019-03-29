Mardin'de sağanak yağış nedeniyle bazı mahalleleri su bastı.

Dün geceden bu yana etkisini sürdüren yağış kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Mardin merkez Artuklu ile Kızıltepe ilçelerine bağlı birçok mahallede yağış su baskınına neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinin Eşme Mahallesinde kerpiçten yapılan bir ev ve ahırın çökmesi sonucu birçok hayvan telef oldu. AFAD ekiplerince söz konusu bölgelerde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Eşme köyünde yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kocaboğa, kerpiç evinin çöktüğünü belirtti.

Evdeki eşyalarının da kullanılamaz hale geldiğini Kocaboğa, "Sadece kendimizi kurtarabildik. Ev çökmeden önce çatlak oluştu, korkudan çıktık. Hem evimiz gitti hem de eşyalarımız. Çok mağdur olduk. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA