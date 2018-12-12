Mardin'de sağanak teyakkuzu

MARDİN - Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Valilik, olası baskınlara karşı kriz masasını hazırda bekletirken, itfaiye ekipleri baskınlara karşı tedbir aldı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince, kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle tedbirler arttırıldı. Valilik, olası sel ve bu baskınlarına rağmen kriz masası oluşturdu. Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı da olası olumsuz durumlara müdahale etmeleri için 100 kişilik ekibi hazırda bekletiyor. Trafik ekipleri de dündendir çeşitli noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.