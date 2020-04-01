Mardin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı.
01.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 00:00
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınına yol açtı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle 8 Mart ve Yenituran mahallerindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Su baskınına maruz kalan yerlerdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri evlerdeki suları tahliye etti.
Kaynak: AA