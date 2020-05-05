Mardin'de saçağa sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı
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Mardin'de saçağa sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı

Mardin'de saçağa sıkışan baykuşu itfaiye kurtardı
05.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:02

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde apartmanın saçağına sıkışan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde apartmanın saçağına sıkışan baykuşu itfaiye ekipleri kurtardı.

Poyraz Mahallesindeki 5 katlı apartmanın saçağındaki baykuşun iki gündür bulunduğu yerden çıkamadığını, mahsur kaldığını fark eden mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın merdiveniyle ulaştıkları saçaktaki baykuşu kurtardı.

Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan baykuş doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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