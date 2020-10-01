Mardin'de 'Sabuh' ve 'Cilve' ile yapılan aramada 358 kilo esrar ele geçirildi

MARDİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda narkotik köpekleri 'Sabuh' ve 'Cilve' ile yapılan aramada 358 kilo esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.