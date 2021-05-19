Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
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Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımlarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okundu. 21 Kasım Şehir Stadyumda düzenlenen törene Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hadi Çomaktekin ve gençler katıldı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen törende Vali Demirtaş'ın gençlerin bayramını tebrik etmesinin ardından Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulunuldu. - MARDİN

Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu
Mardin'de saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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