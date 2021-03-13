Mardin'de ruhsatsız 5 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi
13.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:16
Mardin'in Derik ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
Mardin'in Derik ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2 şüphelinin ikametlerinde eş zamanlı operasyonla arama gerçekleştirildi.
Aramalarda, 5 tabanca, 4 tüfek ve 124 fişek bulundu.
Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar