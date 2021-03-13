Mardin'de ruhsatsız 5 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de ruhsatsız 5 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi

13.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:16
Mardin'de ruhsatsız 5 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi

Mardin'in Derik ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Mardin'in Derik ilçesinde ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 2 şüphelinin ikametlerinde eş zamanlı operasyonla arama gerçekleştirildi.

Aramalarda, 5 tabanca, 4 tüfek ve 124 fişek bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Mustafa Er Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de ruhsatsız 5 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:16:53. #1.14#
title