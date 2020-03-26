Mardin'de ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
26.03.2020 10:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:26
Mardin'in Nusaybin ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bağlı kırsal Girmeli Mahallesi yolunda yapılan yol kontrolünde H.Y'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Aramada, ruhsatsız 3 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA