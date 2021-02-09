Mardin'de Roma dönemine ait 51 sikke ve iki yüzük ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mardin'de Roma dönemine ait 51 sikke ve iki yüzük ele geçirildi

09.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:54
Mardin'de Roma dönemine ait 51 sikke ve iki yüzük ele geçirildi

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. takibe alındı.

İlçe girişinde gözaltına alınan zanlının üst aramasında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 51 sikke ile iki yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Sikke ve yüzükler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özcan Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hüner Coşkuner Bülent Serttaş Erol Büyükburç
Spor Ömer Ali Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Türk Yangın İstifa Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de Roma dönemine ait 51 sikke ve iki yüzük ele geçirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 17:56:28. #1.15#
title