Mardin'de risk oluşturan okulun yıkım işlemleri başladı

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan kültür varlığı taşımayan, bulunduğu alanın dokusuna aykırı bir görünüm sergileyen ve risk oluşturan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunun yıkımına başlandı.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde bulunan kültür varlığı taşımayan, bulunduğu alanın dokusuna aykırı bir görünüm sergileyen ve risk oluşturan Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunun yıkımına başlandı.

Diyarbakır Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınan kararla kültür varlığı taşımadığı, bulunduğu alanın geleneksel dokusuna aykırı bir görünüm sergilediği ve çok eski bir yapı olmasından dolayı oluşturduğu risk nedeniyle yıkılmasına karar verilen Gül Mahallesi'ndeki Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulunun yıkım çalışmaları başladı.

Çalışmalar kapsamında okulun etrafına güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların, inşaat alanına girmesi engelleniyor. Okula ait malzemelerin sökümü ve taşınmasının ardından bina tamamen yıkılacak.

Yıkım işleminin ardından koruma amaçlı imar planına uygun olarak ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile yapılacak ortak görüşmelerle onaylanacak projeler doğrultusunda ilgili alanda çalışmalar başlatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz