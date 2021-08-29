Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı
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Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı

Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak alev alan tır yandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak alev alan tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda refüje çarpan tır alev aldı.

Sürücü, yanmaya başlayan tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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