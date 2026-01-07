Haberler

Mardin'de sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza acımasız saldırı

Mardin'de sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza acımasız saldırı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, sokak ortasında bebekli bir anneye ve oyun oynayan bir çocuğa saldırdı. Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında bebekli bir kadına ve bir çocuğa saldırdı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen şahıs, önce yol kenarında bebeğiyle yürüyen anneye yumrukla saldırdı. Yere düşen kadın, bebeğine zarar gelmemesi için sıkıca sarılırken, saldırgan ise kadını darp etmeye devam etti. Ardından evinin önünde oyun oynayan küçük bir kıza yönelen saldırgan, korkuyla kaçmaya çalışan çocuğun başına sert bir yumruk attı. Darbenin etkisiyle çocuk kapıdan içeri savruldu. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli ile ilgili işlem başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Trump'ın torunu: Çıktığım kişiler hakkında sürekli Gizli Servis'e bilgi veriyorum

Trump'ın torunundan özel hayat itirafı: Gizli Servis'e bilgi veriyorum
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Elif Kumal'ın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı