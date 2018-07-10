Mardin'de Profesyonel Bisiklet Parkuru Yapılıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mardin Artuklu Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde inşa edilecek profesyonel bisiklet parkuru için arazi düzeltme ve tesviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ile Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça arasında imzalanan protokol gereğince yapımı planlanan tesisin iç içe iki kısımdan 425 metre uzunluğunda asfalt pist ve 400 metre uzunluğunda BMX yarış pistinden oluşacağı bildirildi. Pist bisikleti yarışlarının yapılacağı 1000 seyirci kapasitesine sahip veledromun ülkenin en modern BMX yarış parkuruna sahip olacağı bilgisini veren Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, toplumun sağlıklı ve güvenli bir ortamda bisiklet ile bulunabilmesini, bisiklet sporunu tüm güzellikleriyle yaşayabilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Tesisin yapımında Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın büyük bir çaba gösterdiğine değinen Rektör Ağırakça, "Valimiz Mustafa Yaman'ın gayretleri ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleri ile üniversitemize ve ilimize kazandırılacak profesyonel bisiklet parkuru, açık hava bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yapacak, ayrıca bu tesis ile milli takım sporcularının yetiştirilmesi sağlanacaktır" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi olarak Mardin halkına, öğrencilere ve gençlere aynı zamanda sporu üst düzeyde yapan katılımcılara dünya kalitesinde destek vermeye devam edeceklerini belirten Ağırakça, kampüste nizami antrenman, basket, tenis ve voleybol sahalarının yanı sıra iki adet açık akrilik basketbol sahası, dört adet akrilik tenis kortu ve dört adet halı sahanın yer aldığını söyledi. Sauna, jakuzi, fitness salonu, buhar odası ve kafeterya ile birlikte 500 kişilik seyirci tribününe sahip, bölge halkının ve Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerinin her türlü sportif faaliyetlerini yapabilecekleri, çevre tanzimi ile birlikte 15 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu da geçen yıl faaliyete geçirdiklerini hatırlatan Ağırakça, "Kampüs alanında yapılacak profesyonel bisiklet parkuruyla önümüzdeki dönemlerde Mardin ilinde yapılabilecek ulusal ve uluslararası bisiklet müsabakaları sayesinde ilimizin tanıtımına ve şehrimizde turizmin gelişmesine katkı sağlanacaktır" diye konuştu. - MARDİN