Mardin'de pompalı tüfekle başından vurulan kadının kimliği belirlendi
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Mardin'de pompalı tüfekle başından vurulan kadının kimliği belirlendi

Mardin'de pompalı tüfekle başından vurulan kadının kimliği belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi.

Mardin'in Midyat ilçesinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen kadının kimliği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Şenköy Mahallesi'nde sevgilisi olduğu iddia edilen S.Ö. tarafından Iraklı 23 yaşındaki Baran Hasan Rasho pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Rasho'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Dastanesi'ne gönderildiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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