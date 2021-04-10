Mardin'de polislere pastalı sürpriz kutlama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde işçiler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polisler için konfeti patlattı, pasta kesti.