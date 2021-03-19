Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
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Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)

19.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:55

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan biri kadın 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu.

Mardin'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan biri kadın 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu.

Kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla huzur ve güveni tesis etmeye çalışan güvenlik güçleri, dağa kaçırılan çocukların aileleriyle de görüşerek ikna faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda Mardin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet gösteren E.G. ve H.M'nin terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerden E.G'nin 7, H.M'nin de 6 yıl önce dağa götürüldüğü belirlendi.

E.G. ve H.M'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde anne ve babalarıyla buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)
Polisin ikna çalışmasıyla teslim olan 2 PKK/KCK'lı terörist aileleriyle buluşturuldu (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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